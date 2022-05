El projecte Camins Escolars Segurs de Torroella de Montgrí incorporarà elements del que es coneix com a «urbanisme tàctic» per tal d’extremar al màxim la seguretat en els punt més conflictius del recorregut. L’objectiu és que els infants puguin desplaçar-se amb la màxima seguretat des dels seus domicilis fins als centres escolars i la zona esportiva. Per aquest motiu, la velocitat màxima en aquests punts compartits serà de 20 km/h. L’àmbit d’actuació del projecte és d’uns 1,4 km de recorregut. L’execució es farà en dues fases. La primera, pressupostada en uns 100.000 euros, s’acabarà el mes de juny i connectarà el carrer del Roser i l’aparcament de l’Espai Montgrí.