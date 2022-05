Tots x l’Empordà proposa a l’exalcaldessa Teresa Ferrés encapçalar la llista a Palamós

Tots x l’Empordà (TxE), format per diversos grups independents de les comarques empordaneses, ha proposat a l’exalcaldessa socialista de Palamós Teresa Ferrés encapçalar una llista sota les seves sigles al municipi. Ferrés va admetre ahir que ho està valorant, però assegura que encara no té res decidit. Així ho van confirmar també fonts del partit.

Els motius que es donen des de Tots x l’Empordà a l’hora de plantejar aquesta incorporació és que «Ferrés té experiència i visió de Palamós». A més, apunten, «va deixar una bona empremta després del seu pas per l’alcaldia del municipi».

En les últimes eleccions municipals del 2019, la formació no va obtenir representació tot i presentar-s’hi. Ho va fer a través del grup Junts per Palamós i Sant Joan, adherit a la formació empordanesa.

Fonts de Tots x l’Empordà destaquen que «la majoria absoluta d’ERC aquesta última legislatura no ha funcionat i creiem que de cara a les pròximes eleccions hi haurà més diversitat en el vot». En aquesta línia, la intenció és presentar-se amb una «candidatura potent com en altres poblacions per entrar a l’Ajuntament i, si és possible, al Govern de Palamós».

Actualment, TxE té representació a 13 ajuntaments. Entre aquests hi ha quatre alcaldies, quatre consellers al Consell Comarcal del Baix Empordà i un diputat a la Diputació de Girona. I no para de créixer. De fet, a finals d’abril la formació va anunciar que Figueres Futur se suma ara a la coalició de cara a les pròximes eleccions municipals del 2023. Poc abans, ho havia fet també Alternativa x Tothom de Palau-saverdera.

Dues legislatures d’alcaldessa

Teresa Ferrés va ocupar l’alcaldia de Palamós del 2003 al 2015 i va ser portaveu del grup socialista fins al 2019, quan es va apartar voluntàriament de la política municipal. Després de quatre anys centrada en projectes empresarials i assessorament polític, podria tornar ara a vincular-se de forma activa a la política palamosina.