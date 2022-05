L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, a través del programa «Viu els Carrers», està desenvolupant durant tot el mes de maig activitats als carrers del municipi per dinamitzar l’activitat a l’aire lliure del jovent. En concret, aquestes activitats es van començar el 21 d’abril i s’allargaran fins el 29 de maig. L’objectiu és atendre la falta de recursos i d’espais d’oci dels quals disposa el col·lectiu. El projecte consta de dues parts: una de gestionada per l’entitat Basket Beat, enfocada en el moviment rítmic, fent dinàmiques comunitàries amb el cos i les pilotes de bàsquet. I una altra de gestionada per l’artista Aleix Font i enfocada en l’art urbà. La participació gratuïta i oberta a tothom.