Incertesa per la concessió dels camps de boies de Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell obrirà a finals de setmana la licitació per concedir les autoritzacions d’explotacions de boies i d’ocupació de les platges a establiments de restauració i de lloguer de material. Ho farà almenys un mes més tard del que és habitual perquè el consistori al·lega que s’ha rebut l’informe definitiu molt tard. El PSC denuncia la incertesa que viuen els operadors pendents de si disposaran o no del seu negoci aquest estiu.

Segons va explicar ahir l’alcalde del municipi, Josep Piferrer, aquest retrat en l’adjudicació de les concessions ve derivat dels informes de Capitania Marítima de Palamós, que han arribat tard. «Ho teníem tot preparat perquè estigués adjudicat l’1 de maig, però des de Capitania ens han enviat fins a tres informes diferents canviant la normativa». Això hauria provocat que s’allargués el procés. Piferrer va detallar que en un primer informe, presentat el mes de març, se’ls permetria modificar les zones dels camps de boies de Calella, Llafranc i Tamariu, però que finalment Capitania ha rectificat i ha demanat a l’Ajuntament mantenir les zones del 2017, quan es va licitar aquesta cessió per última vegada.

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal PSC, Juli Fernández, va atribuir el retard al fet que «el pla d’usos es va aprovar sense la verificació de les administracions». Segons el portaveu, aquesta situació «genera incertesa» i «si no es fa amb totes les garanties, hi ha risc de no obtenir els permisos a aquest estiu, amb l’impacte que comporta».

Amb tot, l’Ajuntament espera tenir adjudicades les boies i l’ocupació de platges l’1 de juny.