L’Ajuntament d’Ulla i el Consell Comarcal del Baix Empordà han signat un conveni que permetrà implementar el Servei d’Habitatge municipal fins al 2025. El conveni també contempla la prestació de tasques tècniques de suport als tècnics municipals en l’àmbit d’Habitatge.

Així, el municipi podrà mediar entre propietaris i llogaters d’habitatges per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual; prestar suport en la tramitació d’ajuts relacionats amb l’habitatge; prestar suport en la redacció de les ordenances per gravar edificis buits; col·laborar amb l’empresa adjudicatària per a la gestió de cases de protecció oficial en sòl municipal; gestionar la borsa de mediació per al lloguer social o la d’inclusió i allotjaments d’acollida.

El servei també contempla la gestió amb privats per a l’adquisició municipal d’habitatge i/o cessió de pisos de lloguer social així com d’altres tasques relacionades amb el foment d’un accés assequible a l’habitatge, l’impuls de la rehabilitació d’edificis del municipi amb Fons Next Generation, la dinamització del mercat de lloguer o la creació d’una borsa de cases desocupades.

Pel president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro «per a nosaltres és important estar al costat dels municipis en totes les necessitats que puguin tenir. Som conscients que darrerament, d’ençà de la crisi provocada per la Covid, hi ha unes necessitats especials en termes d’habitatge, i és amb aquests convenis de col·laboració que volem donar eines i ajudar als ajuntaments de la comarca».