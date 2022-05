El govern català comença el desplegament de 47 km de fibra òptica a la comarca del Baix Empordà que permetrà connectar deu municipis (dinou nuclis de població i vuit polígons) que fins ara no tenien accés a la xarxa pública. Amb aquesta nova estesa de fibra, la xarxa arribarà a 22 municipis de la comarca i el 95,7% de la població que hi viu. El vicepresident i responsable de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat el desplegament aquest divendres a la tarda durant una trobada amb representants municipals. Puigneró ha anunciat que Polítiques Digitals invertirà 2,2 milions d'euros en aquesta nova acció per connectar a la fibra òptica el Baix Empordà.

Fins ara el 81,8% de la població del Baix Empordà tenia accés a la fibra òptica, fet que representa 109.910 habitants. D'aquí a uns mesos, en seran 128.577 (el 95,7%) els que puguin connectar-se a aquesta xarxa després que es despleguin 47 km nous de cablejat. El Govern ha anunciat que la fibra òptica arribarà aviat a Albons, la Tallada d'Empordà, Ultramort, Verges, Colomers, Jafre, Pals, Regencós, Torroella de Montgrí i Ullà. A dia d'avui hi ha 103 km de cable de fibra òptica que connecten 12 municipis, 46 nuclis de població i 16 polígons. Ara, amb la inversió de 2,2 milions d'euros per part del Departament de Polítiques Digitals s'arribarà als 150 km de cablejat a la comarca.