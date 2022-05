El festival mariner Palamós Terra de Mar tindrà lloc aquest cap de setmana al port de Palamós, amb una nova edició que recupera la normalitat després de dues edicions amb restriccions per la pandèmia.

Aquest any el festival té com a referent les excursions marítimes, recordant les que es feien de manera molt generalitzada durant la dècada dels 60 i 70 a bona part de la Costa Brava.

Per tal de recordar aquelles excursions, tres embarcacions turístiques de característiques similars a la dels «Cruceros Costa Brava», realitzaran recorreguts marítims pel litoral palamosí d’uns 45 minuts de durada, que arribaran per una banda a Castell i les illes Formigues, per l’altra a Roques Planes i cala Rovira.

A banda, el festival també permetrà visitar les diverses embarcacions participants com un pailebot, dues goletes, un remolcador o un vaixell de salvament. A més, es podrà navegar en vela lleugera, amb caiac i paddle surf; fer el tast de cuina marinera, participar en els jocs i tallers infantils, fer visites guiades al Museu de la Pesca i a l’Espai del Peix, o gaudir del mercat d’artesans.