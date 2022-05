Els Mossos intenten identificar un home trobat mort al fons d'un penya-segat a Sant Feliu

Els Mossos d'Esquadra intenten identificar un home trobat mort al fons d'un penya-segat a Sant Feliu.

El cos policial descarta la mort violenta i apunta que la víctima seria un rodamon que fa un temps que voltava pel Baix Empordà.

De moment no se l'ha pogut identificar, ja que no s'ha trobat cap mena de documentació ni tampoc ningú n'ha denunciat la seva desaparició.

Aquest home, com avança El PuntAvui i ha confirmat Diari de Girona, va ser localitzat aquest dimecres al matí per una persona que passejava per la costa de Sant Feliu i Tossa de Mar.

Concretament, va trobar el cadàver entre unes roques a tocar al mar i al fons d'un penya-segat a tocar de la zona de Punta Brava de Sant Feliu.

Arran de la descoberta va alertar el telèfon d'emergències 112 i s'hi van personar. Com que era una zona de difícil accés per terra i a tocar de l'aigua, es va decidir mobilitzar una embarcació que finalment, va poder treure el cadàver del lloc.

El cos sense vida de l'home presentava diverses contusions i cops que segurament va patir arran d'una caiguda. Els Mossos d'Esquadra descarten que sigui una mort violenta i apunten a un tema accidental.

D'altra banda, a una zona boscosa pròxima, la policia va localitzar una tenda de campanya, que de moment no poden confirmar si seria de la víctima, però tampoc es pot descartar.

La policia està pendent de l'autòpsia de l'Institut de Medicina Legal i Forense. A més, fonts del cos policial apunten que caldrà una necroressenya per poder-lo identificar. Per l'estat del cadàver, l'home no feia gaires dies que havia mort.

El rodamon que creuen que és el finat feia uns dies que s'havia deixat veure per Platja d'Aro, seria originari de l'Est però ningú el sabria identificar.