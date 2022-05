Palafrugell recupera l’esperit de les Festes de Primavera i celebra 60 anys de Carroussel

Palafrugell recuperarà l’esperit de les Festes de Primavera després de dos anys marcats per la Covid. Avui s'ha presentat la programació que torna a recuperar l’aire festiu i multitudinari que no es va realitzar en les dues anteriors edicions. Enguany serà una edició molt especial perquè el Carroussel Costa Brava, la gran rua que tancarà les activitats de les Festes, arriba al seu 60 aniversari. Aquesta rua des de l’any passat està considerada Element Festiu d’Interès Nacional. Per aquest motiu, en l’acte de presentació s'ha entregat una còpia d’aquest certificat a cada colla de les que participaran enguany a les Festes i també, en reconeixement a tota la trajectòria del Grup Festes de Primavera, per on ha passat gran quantitat de gent.

Entre altres activitats de la programació de les Festes hi ha elements habituals com la Fireta i la Firassa, la fanguejada o la baixada de carretons. Els concerts també seran part de la programació i passaran per Palafrugell Eskatalà, The Penguins ,Kumbara, Doctor Prats, 31 Fam, Tramma i l’Orquestra Maribel, que tancarà la programació de les Festes. Un nou ingredient de les festes d’enguany és gastronòmic: cinc restaurants faran una proposta al voltant de la fasolina i es titularà «el xup-xup de Festes» Escola de carrossaires D’altra banda, una de les novetats importants és que es posarà en marxa l’Escola de Carrossaires. A partir d’octubre, segons informa l’ajuntament, començaran les classes amb un curs d’escultura carrossaire i un curs de maquillatge creatiu, impartits per gent de les colles i integrants de les entitats que s’han vinculat a la part més artística del Carroussel i de les Festes. L’any passat, les Festes van incorporar un «mocador» per tal que tothom se’l pogués lligar i es repetirà. Es vol consolidar i seguir creixent com element reivindicatiu . A l’acte de presentació s'ha comptat amb Jordi Sàbat, encarregat de dissenyar el cartell d’aquest any.