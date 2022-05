La fiscalia demana 15 anys i mig de presó per a l'acusat d'atacar una dona -amb qui mantenia una relació sentimental- i una nena de 5 anys amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 29 de juny del 2020. Com a resultat de l'atac, la dona va perdre la visió de l'ull dret. L'acusació pública també sosté que el processat va acabar ferint una altra dona a la cama quan va intercedir per ajudar les víctimes. L'acusa de dos delictes de lesions, un d'ells amb pèrdua o inutilitat d'un òrgan principal, i d'un delicte de lesions per imprudència greu. Està previst que el cas arribi a judici al setembre a la secció quarta de l'Audiència de Girona.

L'atac va tenir lloc a plena llum del dia. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, poc després del migdia del 29 de juny del 2020, l'ara acusat va "abordar la seva parella sentimental" quan anava acompanyada de la seva filla de 5 anys. "Guiat per l'ànim d'atemptar contra la integritat física de la víctima -i acceptant el resultat dels seus actes-, els hi va llançar a la cara una solució química corrosiva, concretament sosa càustica, causant lesions en les dues", exposa l'acusació pública.

Aleshores, i alertada pels crits de la nena, una altra dona -que segons va transcendir en el moment dels fets era cuidadora de la menor- les va intentar socórrer però el processat li va acabar abocant líquid a la cama "inobservant les regles més elementals de diligència". Segons la fiscalia, l'acusat no va atacar directament aquest víctima però la va acabar ferint igualment.

A la mare i a la filla les van traslladar a l'hospital de la Vall d'Hebron i van ingressar a la Unitat de Cremats. La fiscalia recull que la petita va patir cremades a la cara, a la zona de l'ull i al llavi que actualment li causen un "perjudici estètic lleu". La seva mare es va endur la pitjor part de l'atac, també amb cremades a la cara. La seqüela més important, segons l'acusació pública, és que ha perdut la visió de l'ull dret.

La cuidadora va patir cremades a la cama i al peu drets, de les que també li han quedat cicatrius.

Després de perpetrar l'atac, el sospitós va fugir corrent. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar i detenir l'1 de juliol. Quan va passar a disposició judicial l'endemà, el jutjat va decretar presó sense fiança. En seu judicial, l'home va declarar que mantenia una relació extramatrimonial amb l'agredida, que, segons ell, li havia dit en diverses ocasions que deixaria el marit i se n'aniria amb ell. Segons la seva versió, el dia dels fets va discutir amb la víctima i van forcejar. Va ser durant aquest estira-i-arronsa, apuntava, que es va abocar el líquid de l'ampolla que duia.

La dona ho avala

La mare, personada a la causa com a acusació particular de la mà de l'advocat Joan Pere Zapata, ve a avalar el relat que va fer el processat. A l'escrit d'acusació, apunta que "amb l'objectiu de discutir els motius del final de la relació sentimental que havien mantingut fins al moment", el processat la va subjectar amb força pel braç per evitar que marxés. Aleshores, i només amb l'objectiu "d'acovardir-la", va destapar l'ampolla i la va xarbotar: "Fruit de la sacsejada i de la força que tots dos feien (la perjudicada per desfer-se d'ell i el processat per mantenir-la al seu costat), el contingut de l'ampolla es va vessar damunt la cara i la roba de la perjudicada, arribant a esquitxar la seva filla menor".

Hi ha una segona acusació, exercida pel pare de la menor en nom de la seva filla, que s'alinea amb la fiscalia i sosté que l'atac va ser a traïció i voluntari. A més, recull que abans de ruixar mare i filla amb la sosa càustica, el processat ja va estar rondant per casa de la família per intentar comunicar-se amb la dona: "La primera d'elles a les 6.30 hores, quan va tirar pedres a la finestra".

L'acusació considera que l'agressió va tenir lloc quan, davant la "insistència" del processat, la dona va accedir a baixar a parlar amb ell: "I la seva filla la va acompanyar tot darrere seu". "En aquest moment, va agafar la mare pels cabells, li va tirar el contingut de l'ampolla a la cara i també va ruixar la cara de la menor".

15 anys i mig de presó

Per l'atac a la mare, la fiscalia l'acusa d'un delicte de lesions amb pèrdua o inutilitat d'un òrgan principal, amb les agreujants de traïdoria i parentiu; per l'agressió a la nena, d'un delicte de lesions amb agreujant de traïdoria i, per la de la cuidadora, de lesions per imprudència greu. Sol·licita, en total, una pena de 15 anys i 6 mesos de presó. També vol que el processat no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la mare i la filla.

L'acusació pública també demana l'expulsió del país de l'acusat un cop complertes tres quartes parts de la condemna o quan accedeixi a la llibertat condicional, i que no pugui retornar durant un termini de 10 anys. L'home és d'origen marroquí.

En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia xifra la indemnització en més de 96.500 euros, per les lesions causades en les tres víctimes i el dany moral.

A principis de juliol farà dos anys que l'acusat està en presó preventiva. Per això, aquesta setmana hi ha hagut una vista a l'Audiència de Girona per resoldre si l'empresonament es prorroga o, per contra, el processat pot sortir en llibertat a l'espera de judici. La fiscalia i l'acusació exercida pel pare de la petita van demanar que continués a presó. L'advocat de la mare i la defensa, que sortís en llibertat.

El tribunal, mentre resol la petició, ha assenyalat el judici per al setembre.