Centrem presentarà qui va ser número dos de la llista de Junts per Castell-Platja d'Aro en les últimes eleccions municipals i actualment regidor no adscrit, Christian Prat (PDeCAT), com a candidat en els comicis del 2023.

En un comunicat, han explicat que la direcció del partit, que lidera Àngels Chacón, va ratificar dilluns Prat com a candidat a les municipals, i donen així el tret de sortida a les presentacions dels caps de llista de Centrem que concorreran en els comicis. El partit, que va celebrar el congrés fundacional a principis de maig, integra membres del PDeCAT, Lliures i la Lliga --la majoria dels de Convergents s'han donat de baixa de la formació, com va avançar Europa Press--, i permet la doble militància. Prat, assessor fiscal i empresari de l'àmbit de la restauració, va sol·licitar al febrer el pas a la condició de regidor no adscrit per poder marcar "perfil propi" i per poder-se presentar a les eleccions amb la marca Centrem Platja d'Aro. La presentació de Prat tindrà lloc divendres amb la presència de Chacón --serà la seva primera visita territorial com a secretària general de Centrem--, del diputat del PDeCAT al Congrés i portaveu de Centrem, Sergi Miquel, i del secretari d'Organització Territorial del partit, Nico de Salas.