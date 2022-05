Detenen un home per calar foc a la casa familiar de Sant Antoni amb els pares a dins

Un home va intentar matar aquest diumenge els seus pares calant foc a la casa que comparteixen a Sant Antoni. Prèviament, havia agredit al seu pare, que és octogenari. Arran dels fets, els Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols el van detenir. L’arrestat és un veí de la població, de 56 anys i va quedar acusat -de moment- de ser el presumpte autor d’un delicte de lesions en el marc de la violència domèstica.

El cas es remunta a un quart de deu de la nit, quan una de les víctimes -el pare- va alertar al telèfon d’emergències 112 que el seu fill havia calat foc a casa i tenia por per la seva integritat i de la dona.

En arribar al passatge Indústria, els Bombers van apagar l’incendi, concentrat en la primera planta de la vivenda. Hi van trobar dos focus: un al menjador i un altre, en una habitació del costat. La primera estança va quedar totalment afectada per les flames. En poc menys d’un quart d’hora, els Bombers van tenir el foc extingit.

Atenen a la mare per un fort atac d'ansietat arran dels fets i el SEM l'ha d'evacuar a l'hospital de Palamós

Els Mossos d’Esquadra per la seva banda, van rescatar als dos progenitors que s’havien refugiat al pis superior de la vivenda, que és la planta que habiten, després dels fets. Els policies van ajudar a sortir a la parella. La dona va patir una crisi d’ansietat molt fora i va haver de ser traslladada en ambulància del SEM a l’hospital comarcal de Palamós. Pel que fa al seu marit, de 80 anys, no va voler ser atès pels sanitaris. Mentre que el fill, que també es trobava encara al domicili, sí que va haver de ser atès, al CAP de Calonge, per una petita inhalació de fum.

Els Mossos d’Esquadra de Sant Feliu porten la investigació i de moment, acusen al fill d’un delicte de lesions. I és que com va explicar el seu pare, l’home -de 56 anys- va anar-li a demanar-li una cosa i en dir-li que no, aquest el va agredir físicament. Li va perpetrar un cop de puny a la cara.

Aquesta no era la primera vegada que el presumpte autor dels fets protagonitzava un episodi de violència domèstica i a més, segons fonts consultades, ja havia amenaçat de cremar la casa amb la família a dins. A banda, el detingut compta amb més d’una quinzena d’antecedents policials per diversos tipus de delictes, des de robatoris a violència domèstica.