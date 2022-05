Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes que van tenir un accident de trànsit i van encarar-se de forma violenta contra els Mossos que els van anar a assistir.

Un dels arrestats va arribar a colpejar el vehicle policial amb un mall -martell gros-. El conductor del vehicle anava begut i no els va deixar fer el segon test d'alcoholèmia

Els arrestats pels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de la Bisbal i de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) són tres homes, d'entre 19 i 22 anys a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

A un d’ells, el conductor del vehicle, també se l’acusa de diversos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques, negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia, conduir amb el permís retirat judicialment i també un delicte de lesions. Tanmateix, un dels altres homes també és responsable d’un delicte de danys.

El cas es remunta dissabte, quan els Agents de trànsit van rebre l’avís que un cotxe havia patit una sortida de via a la carretera GI-643 al seu pas per Gualta. Quan hi van arribar van trobar els quatre ocupats del vehicle il·lesos però tres d’ells, amb actitud molt agressiva cap a ells.

Es nega a la segona prova

Els agents també van observar que el conductor podria anar begut i li van fer la prova d’alcoholèmia amb un resultat d’1 mg/l, és a dir, quatre vegades superior al límit permès, però es va negar a realitzar la segona prova.

En aquest moment, segons informa el cos policial, dos dels ocupats del cotxe es van abraonar sobre els agents de forma violenta, increpant-los i insultant-los.

Un d’ells va agafar un mall del seu vehicle i va colpejar el cotxe patrulla provocant danys al capó i al vidre. Davant aquests fets, els mossos van detenir els dos homes.

Quan el conductor del cotxe va veure que quedaria detingut va intentar fugir del lloc corrent per un camp, però va ser interceptat per la patrulla de trànsit.

La quarta persona que ocupava el vehicle era una noia menor d’edat, que es va mantenir al marge de tots els incidents.

Els detinguts, tots ells amb antecedents, van passar l'endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.