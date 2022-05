Tres dies d’incertesa per a una operació de columna

Una de les grans preocupacions que patim quan viatgem és prendre mal, sobretot a certs països on hi ha moltes desigualtats en el sistema públic de salut. Poc s’imaginava però, Maite Echevarría, navarresa de 57 anys, que pel sol fet de viatjar a la Costa Brava, viuria un calvari per la malastrugança de lesionar-se.

Echeverría estava a Platja d’Aro aquest dissabte passat, on va patir una caiguda des d’una alçada d’uns dos metres i mig. Com a conseqüència, una ambulància la va traslladar a l’hospital de Palamós per ingressar a Urgències. Segons constata l’informe, al qual ha tingut accés Diari de Girona, va patir fractures a dues vèrtebres i el turmell dret. La lesió de la columna vertebral requeria una intervenció quirúrgica, segons relata el metge d’urgències. Tenint en compte que l’hospital de Palamós no podia assumir l’operació per la complexitat que presentava, el doctor es va posar en contacte amb el Trueta, centre de referència de la Regió Sanitària de Girona, amb l’objectiu de derivar-hi la pacient, tal com estableix el protocol en aquests casos.

Segons exposa l’informe, la metgessa de guàrdia de traumatologia de l’hospital Trueta, va indicar que no podia rebre la pacient perquè no és «de la zona» i perquè no hi havia metge de columna d’urgència.

La parella d’Echeverría lamenta que «semblava que se’ns volien treure de sobre, des de l’hospital de Palamós també es va trucar a Vall d’Hebron i tampoc volien assumir l’operació perquè no es considerava prou greu perquè es derivés a Barcelona», exposa. Per aquesta «mala gestió», manifesta que «estem molt decepcionats amb el sistema català de salut».

Dilluns al matí, Echeverría continuava ingressada a l’hospital de Palamós «sense ser intervinguda ni podent-se moure, ja que el màxim que havien pogut fer era immobilitzar-la», explica.

Va ser en aquest punt que es van plantejar contractar una ambulància medicalitzada per tal que efectués el trasllat d’Echevarría fins a Navarra, i així sotmetre’s a la intervenció quirúrgica, tot i que el cost era molt elevat. «Primer ens demanaven 6.000 euros i després, 1.700», exposa.

Finalment, dilluns a la tarda, «després de fer molta pressió», el Trueta va accedir a operar la pacient, però amb el matís que hi havia dies d’espera. «Ens van dir que anaven col·lapsats i que, tot i que s’estaria ingressada al Trueta, hauria d’esperar entre dues i tres setmanes per a operar-se», manifesta el company d’Echeverría.

Per tot això, i davant la incertesa futura i acumulació d’inconcrecions, han declinat la proposta després d’aconseguir que avui una ambulància medicalitzada provinent de Navarra pugui venir a buscar la pacient per traslladar-la a Pamplona, de forma gratuïta.

Fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) admeten que per la complexitat de l’operació calia ser derivada a un hospital de referència o bé Navarra o Catalunya i, en aquest cas, calia un marge de temps per analitzar i gestionar el cas abans d’intervenir-la. Després de comunicar-li les opcions i gestions, la pacient decideix que la traslladin a Navarra. Afegeixen que el temps d’espera per a ser operada al Trueta era de pocs dies.