L’Ajuntament de la Bisbal ha habilitat una zona d’acollida d’autocaravanes a l’aparcament públic del Passeig Marimon Asprer. L’objectiu és que hi puguin fer nit, amb un màxim de 48 h d’estacionament, i fomentar així el turisme d’aquest estil a la població. La ubicació d’aquesta àrea s’ha escollit perquè ja hi havia autocaravanes que hi estacionaven pel fet que l’aparcament disposa de lavabos i il·luminació nocturna a més d’arbrat.

Inicialment, està previst que sigui un servei gratuït. No obstant això, els usuaris hauran d’anar a buscar una fitxa a l’Oficina de Turisme per poder fer-ne ús. Pròximament, en col·laboració amb la Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà, es treballarà perquè determinats comerços puguin disposar també de fitxes i així poder ampliar les possibilitats i horaris dels visitants a l’hora d’obtenir-ne.

Com a màxim, els vehicles podran quedar-s’hi 48 h i l’espai no funcionarà com a zona d’acampada lliure. És a dir, els autocaravanistes no podran ampliar el seu perímetre amb la transformació o desplegament d’elements propis ni se’ls permetrà ocupar la via amb estris com cadires, taules o similars, com sí que podria fer en un càmping.

L’Ajuntament treballa ara en la regulació d’aquest espai. Per aquest motiu, ha publicat la consulta pública al tauler d’anuncis. El procés culminarà amb l’aprovació al Ple del reglament al regulador de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea d’acollida.