LA PLATJA GRAN DE PALAMÓS. El Ple de Palamós ha modificat l’ordenança que regula els estacionaments a la via pública per poder afegir-hi les tarifes d’aquest estiu al pàrquing de sauló de la platja Gran, que passarà a ser zona vermella. Els palamosins hauran d’abonar 20 cèntims per dia.