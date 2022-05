Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 64 anys a Sant Antoni per presumptament assetjar una adolescent de 14 anys.

L'home està investigat com a presumpte autor d'un delicte d'assetjament després que la mare de la menor presentés denúncia a la policia.

Aquesta dona a més va difondre els fets a les xarxes socials i relat com va succeir.

El divendres va presentar la denúncia el divendres 13 de maig a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i com diu a les xarxes, aquest home es va acostar a la seva filla que estava amb unes amigues al parc de la plaça de l'Església de Sant Antoni. Va parlar amb elles quan estaven als gronxadors i a la de 14 anys, la va empènyer.

Finalment, les va portar fins a un bar per convidar-les a prendre alguna cosa. El que no devia saber ell és que el bar és de la mare que ha posat la denúncia. Aquesta va fer fora a l'home, explica en un post a Facebook i aquest va marxar, però abans va donar el seu número de telèfon a les menors.

Els Mossos d'Esquadra ahir li van prendre declaració com a investigat després de localitzar-lo i identificar-lo. Avui tenen previst traslladar les diligències al jutjat de Sant Feliu i aquest haurà de decidir si cal fer més passos. D'altra banda, es preveu un control d'aquest individu. El cos policial no té més denúncies contra aquest veí de Calonge, que no compta amb antecedents policials.