Dissabte passat es va presentar la programació de les que seran les Festes de Primavera de Palafrugell de 2022. Una programació que recupera l’aire festiu i multitudinari que no va estar present en les dues anteriors edicions a causa de les restriccions per la Covid-19. Enguany serà una edició molt especial perquè el Carroussel Costa Brava, la gran rua que tancarà la programació de les Festes, arribarà al seu 60 aniversari i reprèn l’activitat des de 2019 a causa de la pandèmia.

Les colles de carrossaires, comparses i els grups d’animació, que tornaran a desfilar pels carrers de Palafrugell el pròxim 5 de juny, seran presentades demà en el sopar popular on es preveu que s’apleguin unes 250 persones. Aquest acte tornarà a reivindicar el Carroussel com «el Carnaval dels Carnavals», lema que al llarg de la seva existència ha acompanyat la rua. Servirà també per presentar les carrosses, les temàtiques i, com a novetat d’aquesta edició, s’homenatjarà a les colles històriques pel 60è aniversari de l’esdeveniment.

Enguany, són moltes les colles que no es volen perdre el retorn de la rua i que prendran part del Carroussel Costa Brava. En total hi formaran part 25 repartides en els diferents grups que hi ha: carrosses inèdites, comparses inèdites, carrosses no inèdites, comparses no inèdites i animació. La categoria amb més gruix és el de carrosses inèdites amb vuit colles locals: EKSI, Els Incorrectes, Garnatxa, Tot al 17, Dàlmates, Diversàlia, Imaginació i Confetti. Quatre, i també totes locals, són les que desfilaran amb comparses inèdites: Els Trompats, The Queens, Imparables i Asociación Latina de Palafrugell.

Totes elles posaran color i festivitat als carrers de Palafrugell, juntament amb 13 colles més provinents de les comarques gironines i d’arreu de Catalunya, el pròxim diumenge 5 de juny a partir de les cinc de la tarda. El recorregut és l’habitual de cada any i començarà al carrer Torroella, passant diferents carrers de la vila, i acabarà al carrer Barris i Buixó. Un cop acabada, es podrà gaudir del concert de l’Orquestra Maribel a partir de les 22 h al pàrquing de l’Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès.

El Carroussel és un acte organitzat per una comissió formada per membres designats per l’Ajuntament de Palafrugell, amb el suport i la participació activa de l’Associació de Carrossaires de Palafrugell.