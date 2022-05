Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda de lladres de domicilis després de cometre tres assalts en una nit a Platja d'Aro.

Es tracta d'un grup criminal especialitzat en aquest tipus de fets i a qui se'ls atribueixen vuit robatoris amb força en habitatges de Platja d'Aro, el Maresme, Baix Llobregat, Barcelona i

El 12 de maig els investigadors van detenir els tres membres del grup a Castell-Platja d’Aro, quan sortien d’una urbanització on havien comès tres robatoris en una sola nit.

Als tres homes se’ls atribueixen vuit delictes de robatori amb força a casa habitada, un delicte de robatori amb força a establiment i pertinença a organització criminal. Els tres arrestats van passar disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols que va ordenar el seu ingrés a presó provisional.

Les detencions han anat a càrrec dels agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN), assignats als equips OIKOS. Els equips OIKOS de la RPMN són equips conjunts de treball integrats per membres de l’Àrea d’investigació Criminal, als quals s’hi afegeixen tant policies d’unitats investigadores com de seguretat ciutadana de diverses comissaries de la Regió Metropolitana Nord.

Segons informa el cos policial, en aquests equips de treball s’hi aboca tota l’expertesa i coneixement que tenen els seus integrants així com les eines d’investigació avançada de què disposen. L’objectiu principal és sumar efectius a la temàtica delictiva dels robatoris amb força en domicilis de casa habitada i aconseguir, d’aquesta manera, augmentar la sensació de seguretat a la ciutadania.

L'inici: el febrer

Els fets es remunten al mes de febrer d'aquest any quan els investigadors van detectar la presència del grup criminal a la demarcació de Barcelona. Davant les sospites que el grup estava actiu i operatiu es va iniciar una investigació en la qual es va detectar com els investigats es desplaçaven en vehicles de lloguer, principalment en horari de tarda nit fins a urbanitzacions de l’extraradi de Barcelona, on consumaven els fets delictius.

Els lladres seleccionaven cases a quatre vents i unifamiliars, accedien als domicilis escalant a les plantes superiors, on forçaven les portes corredores o finestres per accedir a l’interior. Un cop dins, s’enduien objectes de valor, prioritzant joies i diners en efectiu.

Dispositiu a Platja d'Aro

Un cop confirmada la identitat dels investigats i davant de l’escalada en la seva activitat delictiva, el dia 12 de maig es va organitzar un dispositiu policial a la localitat de Castell-Platja d’Aro per localitzar-los i poder-los detenir. Els agents els van arrestar quan sortien d’una urbanització on havien comès tres robatoris en una nit.

A l’escorcoll se’ls va localitzar i intervenir una gran quantitat d’eines per forçar les portes i finestres (tornavisos, mall, una radial, etc.) walkie-talkies que utilitzaven per comunicar-se i guants, gorres i tapaboques. També es va recuperar una bossa amb diners procedents d’un dels robatoris.

Arran de la detenció els investigadors van realitzar una entrada i escorcoll en un domicili que els autors havien llogat el mateix dia, on s’hi va trobar material informàtic, diverses peces de roba de marques conegudes, claus de diversos vehicles i diners en efectiu.

Els detinguts són tres homes als quals se’ls atribueixen vuit robatoris amb força a interior de cases de Platja d'Aro, Alella, Cabrils i Masnou (Maresme), Begues (Baix Llobregat), Barcelona. A banda, també se’ls relaciona amb un robatori amb força a un establiment en aquest municipi del Baix Empordà.