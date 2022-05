Palafrugell recuperarà l’esperit de les Festes de Primavera a partir d’aquest cap de setmana després de dos anys marcats per una pandèmia que va minvar el llistat d’activitats. Durant més de dues setmanes -del 21 de maig al 6 de juny-, els carrers de la localitat baix-empordanesa s’ompliran de color, alegria i música per donar la benvinguda a la 60° edició de l’esdeveniment.

Les Festes de Primavera de Palafrugell són una de les celebracions més arrelades i més tradicionals de la ciutat. D’entre tots els actes, que aquest any recuperen el caire festiu i multitudinari, cal destacar el Carroussel Costa Brava, la gran rua de carrosses i comparses locals i internacionals, que estrena la distinció d’Element Festiu d’Interès Nacional. Aquesta rua se celebrarà després de dos anys el diumenge 5 de juny a partir de les cinc de la tarda i el recorregut anirà des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó.

Malgrat que tots els ulls estan centrats a la rua, durant aquests dies Palfrugell s’inundarà d’una gran quantitat d’activitats. De fet, el passat 14 de maig es va exposar un programa amb una gran oferta cultural, esportiva, musical i recreativa molt àmplia. Tot i que oficialment el tret de sortida es donarà el 21 de maig amb el «25è Campionat Festes de Primavera» de pàdel al Club Tennis Llafranc, el dia de la presentació Palafrugell va ser l’escenari del programa de Ràdio Flaixbac «El vermut de Llucià Ferrer» i al vespre hi va haver el Concert de primavera a càrrec de la Coral Nit de Juny de Palafrugell i del Cor Art Vocal Ensemble de Palma.

Enguany el pregó de la Festa serà càrrec de Nuri Vives, la filla de Josep Vives, precursor en la construcció de carrosses els primers anys de les festes. La pregonera farà un recorregut per la història de les Festes de Primavera a través d’imatges i vivències.

Entre altres activitats de la programació de les Festes de Primavera hi ha elements habituals com la Fireta i la Firassa, la fanguejada o la baixada de carretons. Els concerts també seran part de la programació i passaran per Palafrugell els grups Eskatalà, The Penguins, Kumbara, Doctor Prats, 31 Fam, Tramma i l’Orquestra Maribel, que tancarà la programació de les Festes. Un nou ingredient de les festes d’enguany és gastronòmic: cinc restaurants faran una proposta al voltant de la fasolina i es titularà «el xup-xup de Festes» amb l’objectiu de posar en valor la cultura gastronòmica de la localitat.

D’altra banda, una de les novetats importants és que es posarà en marxa l’Escola de Carrossaires. A partir d’octubre, segons informa l’ajuntament, començaran les classes amb un curs d’escultura carrossaire i un curs de maquillatge creatiu, impartits per gent de les colles i integrants de les entitats que s’han vinculat a la part més artística del Carroussel i de les Festes.

L’any passat, les Festes van incorporar un «mocador» per tal que tothom se’l pogués lligar i es repetirà. Es vol consolidar i seguir creixent com a element reivindicatiu. A l’acte de presentació s’ha comptat amb Jordi Sàbat, encarregat de dissenyar el cartell d’aquest any.

Els orígens

Enguany els actes festius de les Festes de Primavera de Palafrugell compleixen 60 edicions. Per trobar els orígens de les celebracions, cal remuntar-se el 1963 amb la prohibició del carnaval. Amb l’impediment dels actes, la Junta del Centre Fraternal de Palafrugell va decidir que s’havia de fer igualment, però amb una altra denominació i unes altres dates. Aquesta, i el permís del governador civil, va ser la pedra angular d’unes festivitats, que es van crear l’abril d’aquell any, sota el nom de festes de Primavera i que es va convertir en un esdeveniment que implica a tota la població del municipi; i que aplega un total de 30.000 persones que s’apropen per gaudir de la rua.