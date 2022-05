La rua de carrosses que inunda els carrers de Palafrugell d’alegria i colors, és l’activitat més important i coneguda de les Festes de Primavera, però no és pas l’única, ni de bon tros. Dins del ventall de propostes culturals que ofereix la 60ª edició de l’esdeveniment, hi ha la de la jornada de portes obertes als museus de la localitat. Durant el diumenge 5 de juny i en un horari determinat es podrà visitar de manera gratuïta el Museu del Suro de Catalunya, la Fundació Josep Pla, la Fundació Vila Casas Museu Can Mario amb el Dipòsit d’aigua modernista de Can Mario.

El Museu del Suro obre les portes de manera gratuïta de 10 h a 14 h i s’ubica al centre de Palafrugell, exactament a la Placeta del Museu del Suro s/n. Aquest edifici reformat l’any 2012, adquireix, conserva, interpreta i afavoreix el patrimoni vertebrat surer a Catalunya. Antigament, era la fàbrica surera més important dins del sector industrial a Espanya. De fet, compta amb un passat rellevant dins del sector i amb uns elements modernistes poc comuns en les construccions sureres. El segon equipament cultural que es podrà visitar de franc és la Fundació Josep Pla, que obrirà les portes de 10 h a 13 h. Ubicada al carrer Nou, 51, aquesta fundació va néixer el 1973 quan el mateix escriptor va decidir donar la seva biblioteca particular. Actualment, està regida pel Patronat que s’encarrega de la seva conservació i de facilitar l’accés a tot el públic interessat a visitar-la. Tanmateix, no va ser fins al 1992 quan diferents institucionals autonòmiques, comarcals i locals es van comprometre a col·laborar-hi econòmicament. Dos anys abans, es van aprovar els estatuts redactats a partir de l’Acta Fundacional. I el darrer, que oferirà la possibilitat de visitar-ho gratuïtament, és la Fundació Vila Casas Museu Can Mario amb el Dipòsit d’aigua modernista que es troba en el mateix recinte de l’edificació. No obstant això, i tot i que les dues icones culturals coincideixen en obrir portes a les 11 del matí, l’horari d’obertura de la Fundació s’allargarà una hora més fins a tancar portes a les 14 h. Situat, precisament, a la Plaça Can Mario, 7, l’edificació és el Museu d’Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas inaugurat l’any 2004 i s’hi acullen 220 escultures que daten des dels anys 60 fins a l’actualitat. Anteriorment, Can Mario era una antiga fàbrica de suro de principis del segle XX que formava part del conjunt arquitectònic fabril de l’empresa surera Miquel & Vincke. A l’octubre de 2011 es va inaugurar la Sala Empordà a l’interior del Museu, dedicada exclusivament a la celebració de mostres d’autors vinculats a l’Empordà.