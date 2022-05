L’Ajuntament de Palamós ja té a disposició de les famílies vulnerables tres habitatges d’emergència social. Aquests pisos es van adquirir el 2020 i, durant aquest temps, s’han condicionat. Al gener, es va aprovar definitivament el reglament per gestionar i adjudicar aquests pisos on ara ja viuen famílies. Els habitatges no són unifamiliars, sinó que es comparteixen espais.

Aquests tres habitatges s’adjudiquen a famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat, ja sigui perquè han patit un desnonament, una pèrdua sobtada d’habitatge o perquè pateixen violència, entre d’altres. Un cop es detecta alguna d’aquestes situacions, se’ls ofereix el pis d’emergència del qual, si es disposen de prou ingressos, n’hauran d’assumir el cost del lloguer i dels subministraments. Per poder optar a aquest habitatge, cal estar empadronat a Palamós i, en el cas de les famílies, disposar d’uns ingressos equivalents al doble de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. L’adjudicació es fa per un període màxim de mig any per assegurar-ne la disponibilitat per emergències. Ara, l’Ajuntament ja treballa en l’adquisició d’almenys un habitatge més.