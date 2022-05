Els familiars més propers de Joan Aliu i Miquel Ros han fet cessió a l’Arxiu Municipal de Palafrugell d’una part de l’obra dels dos artistes recentment desapareguts. Tots dos van destacar pels seus dibuixos a la premsa local i per comptar amb una activa vida vinculada a la societat cultural del municipi.

Entre la documentació de Joan Aliu cedida a l’Arxiu municipal s’hi troben més de 500 de dibuixos originals que va crear per a obres com: Notes de Josep Pla (que inclou originals d'un altre dibuixant: Alfons López), Contes terrorífics, Història de la Mediterrània i Història de Palafrugell.

També hi ha una bona quantitat de dibuixos originals d'acudits publicats a la premsa local i els d'una auca que va elaborar pel cinquantenari del grup de teatre de Palamós, La Gespa Teatre.

Pel que fa referencia a la documentació cedida sobre l’obra de Miquel Ros, hi destaquen dibuixos originals publicats a Revista de Palafrugell i Crònica d’un any, dibuixos originals creats per a les Festes de Primavera, així com caricatures publicades al diari El Punt. I també hi ha el dibuix original d’una caricatura de Josep Pla.

Tota la documentació que ara entra a l’Arxiu municipal està datada entre els anys 1944 i 2015. En total, la família ha cedit més d’un miler de dibuixos aproximadament.

Tant Joan Aliu com Miquel Ros van ser dues persones molt vinculades a l’àmbit cultural de la vila de Palafrugell. Tots dos van participar activament a la Revista de Palafrugell, i el llegat patrimonial dels seus dibuixos té un gran valor pel municipi.