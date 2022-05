Seixanta anys no es fan cada dia. Enguany les Festes de Primavera de Palafrugell arriben a aquest número i ho volen celebrar de la millor manera. Primer de tot, el Carroussel Costa Brava torna a celebrar-se dos anys després que la pandèmia de la Covid-19 obligués la seva absència, per omplir de goig i festivitat els carrers de la vila baix-empordanesa. A més, i per homenatjar aquest nombre rodó d’anys, des dels organitzadors han presentat un programa d’activitats amb un munt de novetats.

La més destacada és «El xup-xup de les Festes de Primavera» on cinc restaurants locals -Pa i Raïm, Xup-Xup, Centre Fraternal, Marmara i La Blanca- oferiran plats, l’ingredient principal dels quals és la «fesolina», una mongeta tendra original de Palafrugell. L’objectiu d’aquest nou esdeveniment gastronòmic, que s’inicia avui mateix fins el 6 de juny, és el de continuar defensant les tradicions i cultures populars.

A més, amb motiu del 60è aniversari de l’esdeveniment, s’han preparat diversos actes per commemorar l’efemèride. Divendres 27 de maig Palafrugell s’il·luminarà amb un espectacle de llums amb drons creat per l’ocasió. Un dia després a les 17 h, s’inaugurarà el mural 60 anys de les Festes de Primavera. L’actuació artística anirà a càrrec de Roc Blackblock. El mateix dia, a les 19:30 h, l’escriptora Mar Molero presentarà al Pati de la Biblioteca el llibre «Fesolina» amb motiu d’«el Xup-Xup gastronòmic» que s’ha implementat aquest any per primer cop. També hi haurà la inauguració de l’exposició «A la Panxa del Bou». L’acte donarà el tret de sortida el divendres 3 de juny a les 18:30 h al TeMepé i s’allargarà fins al 24 de juliol.

Enguany, i després que s’hagin calmat les restriccions de la pandèmia, també es recuperen activitats que els dos darrers anys no es van poder dur a terme. Com per exemple el «Torneig de Festes de Primavera» organitzat pel FC Palafrugell i que tindrà lloc el dissabte 4 de juny (de 9 h a 16 h) i el diumenge 5 de juny (de 9 h a 13 h) a l’Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. L’objectiu de l’activitat és gaudir de l’esport i dels valors que transmet com la convicència, el respecte o el joc net.