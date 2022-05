L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i mig de presó l'acusat de violar una amiga tornat de festa a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 20 d'abril del 2019. Condemnat i víctima, de 19 i 18 anys en el moment dels fets, tenien una "relació d'amistat i confiança des de feia anys". Aquella nit van sortir per Platja d'Aro i, com en altres ocasions, la noia va anar a dormir a casa del seu amic. Segons la sentència, quan van arribar al pis, el processat la va intentar agredir sexualment però "no ho va aconseguir". Més tard, ja cap a les deu del matí, la va tornar a immobilitzar subjectant-la pels braços i la va violar "malgrat el forcejament que va desplegar la víctima per evitar-ho i sense tenir en compte les seves negatives constants".

L'Audiència de Girona el condemna com a autor de dos delictes d'agressió sexual, un d'ells en grau de temptativa. El tribunal li imposa, en total, 9 anys i 6 mesos de presó.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, recull que el processat i la víctima tenien una relació d'amistat i de confiança "estreta" des de feia anys. La matinada del 20 d'abril del 2019, tots dos van sortir de festa a una discoteca de Platja d'Aro i cap a les 5.20 hores van decidir agafar un taxi per anar a casa de l'ara condemnat a dormir, a la població de Sant Feliu de Guíxols.

Un cop al pis, la noia es va estirar al llit de l'habitació de convidats mentre que l'acusat se'n va anar a dormir a un altre dormitori. "Una estona després, l'acusat, mogut per l'ànim de satisfer els seus instints sexuals, va entrar en calçotets a l'habitació on hi havia la víctima, es estirar al mateix llit i la va començar a petonejar al coll i a fer-li tocaments", exposa la sentència. La víctima li va dir "repetidament" que parés i li va deixar clar que ella no volia tenir relacions sexuals. L'acusat, però, en va fer cas omís, li va treure la roba i la va immobilitzar de bocaterrosa.

Segons la sentència, el processat la va intentar violar en aquesta primera ocasió però no ho va aconseguir. Tot i això, va continuar estirat al costat de la noia fins cap a les deu del matí, quan es va despertar perquè va sonar una alarma. L'Audiència conclou que l'acusat va actuar amb més agressivitat, va tornar a immobilitzar la víctima, li va mossegar el coll i la va violar, "aconseguint vèncer la resistència" de la noia.

La versió de l'acusat no és "lògica"

El tribunal sosté que la versió de l'acusat, que va dir al judici que havien mantingut relacions sexuals consentides i que "en un no no hi ha confusió", no és "raonable". A la vista oral, va apuntar que la noia s'havia inventat la violació per cridar l'atenció dels seus pares: "No sembla raonable que algú sostingui una acusació d'aquesta envergadura amb l'únic objectiu d'aconseguir més protagonisme entre els seus familiar si, amb això, perjudica en tots els àmbits vitals a un bon amic".

En canvi, la sala conclou que el relat de la víctima és "clar, lògic, coherent, persistent i sincer": "No ha eludit cap pregunta, fins i tot podent-se observar la dificultat i penositat que li va suposar tornar a relatar els fets, fent-ho de manera nerviosa, entre plors i amb un estat evident d'ansietat".

I, a banda d'això, l'Audiència apunta que el relat de la víctima està avalat "de manera clara i rotunda" per altres proves.

Quan va aconseguir sortir del pis, la noia va demanar ajuda a un amic seu que la va passar a recollir. El tribunal apunta que la declaració d'aquest testimoni acredita que la noia estava "plorant i molt agoviada": "Evidencia l'estat d'ansietat, angoixa i nerviosisme que presentava per la vivència traumàtica".

Whatsapp incriminatori

A més, l'Audiència també recull una conversa de Whatsapp que aquest amic va mantenir amb el processat des del mòbil de la víctima i amb la que, segons va dir al judici, va intentar que confessés els fets. En aquesta conversa, el processat demana disculpes i diu que se li n'havia "anat".

"El tribunal no pot més que concloure que evidencia la realitat dels fets narrats", exposa la sentència que afegeix que "la falta d'una explicació congruent a la conversa que manté amb qui ell creu que és la víctima, en la que reconeix que no tenia dret a fer el que va fer i que es va desinhibir sexualment davant l'atracció sexual que sentia per ella, deixen poc marga a la interpretació i corroboren de manera diàfana el relat de la víctima".

La sentència també recull les lesions que va patir la víctima i que, segons els perits, eren compatibles amb els fets descrits.

La fiscalia demanava 12 anys de presó i l'acusació particular elevava la petició a 13 i mig. L'Audiència li imposa 6 anys i mig de presó i 7 anys de llibertat vigilada per l'agressió sexual i 3 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada per l'intent d'agressió sexual. El processat no es podrà apropar sa menys de 150 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 7 anys.

En concepte de responsabilitat civil, el tribunal fixa la indemnització en 15.350 euros pel dany moral causat.

La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.