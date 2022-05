L’Ajuntament de Pals enllestirà la rehabilitació de Ca la Pruna a inicis del 2024

L’Ajuntament de Pals continua treballant en la rehabilitació de Ca la Pruna, un dels edificis medievals més emblemàtics del municipi, amb l’objectiu d’enllestir les obres a principis del 2024. La modernització de l’espai va començar el 2017 i des d’aleshores s’hi han fet diverses actuacions amb un cost global que supera el mig milió d’euros. Les primeres obres de millora de l’edifici van incloure la rehabilitació de la torre i d’una part de la planta baixa. El 2019 es va actuar als exteriors i a la planta baixa de l’edifici. Concretament, es va millorar l’accessibilitat i es va adequar l’entrada, la recepció i l’espai que ocuparà la nova oficina de turisme. Més recentment, i a partir de l’última licitació d’obres a finals del 2020, s’han efectuat diverses actuacions de millora entre les que destaquen la construcció d’una nova escala, una rampa i un ascensor accessible a la planta baixa per connectar amb les dues plantes de sobre, l’obertura d’una segona entrada a l’extrem nord-est de l’edifici i la construcció d’una sala d’actes nova a la segona planta.

Obres pendents

Actualment s’està duent a terme la reforma de l’antiga zona de museu ubicat al primer pis -que fins ara estava dividit en dues plantes d’aquest mateix edifici-. La intenció és habilitar diverses sales que acolliran tant exposicions fixes d’aquest futur museu local, com d’itinerants.

A més, durant l’últim trimestre d’aquest any o el primer trimestre de l’any que ve està previst la reforma de la zona de l’Hotel d’entitats a la segona planta. Dues actuacions que es licitaran aviat i, un cop executades, permetran inaugurar l’edifici. De moment, només s’ha inaugurat la sala d’actes però la resta de l’edifici -inclosa l’oficina de turisme- resta inoperativa perquè «esperem inaugurar-lo conjuntament», va explicar l’alcalde del municipi, Carles Pi, que va afegir que a Pals hi «feia falta un espai polivalent».

Cedida durant els anys 70

Datada del segle XVI, aquesta casa fortificada està inclosa en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Coneguda també com a Mas Illa per la primera família que en va ser propietària, la finca va ser cedida a l’Ajuntament de Pals, durant els anys 70, per Francesc Jover Sala i Antoni Vil, els quals l’havien comprat i reformat el 1974. Tots dos formaven part de l’Associació filantròpica «els Amics de Pals» i com a condició per cedir la masia van fer prometre al consistori que la convertirien en un equipament cultural per a la vila. L’última gran intervenció es va fer l’any 1990 cobrint el pati de la zona nord per fer-hi la sala d’actes que fa poc va ser enderrocada. La nova es va estrenar el mes passat.