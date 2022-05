Un jove de 19 anys s'ha accidentat mortalment aquest diumenge després que el seu vehicle se sortís de la via a Torroella de Montgrí. El conductor era l'únic ocupant del vehicle sinistrat. Per causes que s'estan investigant, el turisme del jove conductor, E.P.A., veí de Torroella de Montgrí, s'ha sortit de la via a la carretera GI-641. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 06.17 hores.

Arran de la incidència s’han activat sis patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta ja són 64 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.