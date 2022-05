Fins a 25 colles participaran el 5 de juny en el 60è Carroussel Costa Brava-Carnaval de Carnavals de Palafrugell, que s’ha presentat aquest cap de setmana en un sopar popular que va aplegar 250 persones a l’espai de la Bòbila. La presentació va anar a càrrec de les colles de carrossaires, de comparses i grups d’animació.

En el Carrousel Costa Brava hi prendran part les 25 colles repartides en els diferents grups que hi ha: carrosses inèdites, comparses inèdites, carrosses no inèdites, comparses no inèdites i animació. La categoria amb més gruix de participants serà el de carrosses inèdites amb vuit colles locals. Faran l’habitual recorregut pels carrers de la vila.