L’equip municipal de Junts per Palamós reclama a l’Ajuntament del municipi que pagui les subvencions escolars abans que finalitzi el curs. La formació considera «inacceptable i greu» que s’aprovessin a principis d’any i que encara no s’hagin pagat.

L’Ajuntament de Palamós va anunciar a finals del 2021 que destinaria un import total de 50.000 euros a ajudar a les famílies més afectades per l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 a fer front a les despeses escolars. En concret, aquest import anava destinat a ajudes per les despeses de material escolar per afrontar l’inici de curs i a activitats extraescolars.

Ja en aquell moment, el portaveu de Junts per Palamós, Raimon Trujillo, va demanar que s’accelerés el procés perquè considerava que els ajuts arribaven tard. Ara, insta al Govern municipal a pagar abans no s’acabi el curs escolar. «Des de Junts per Palamós considerem que primer s’haurien d’haver donat les ajudes i després revisat a fons els requisits i no al revés», va assegurar. «L’Ajuntament ja té eines per recuperar l’import si, un cop concedida la subveció escolar, es detecta que no es complia el que es demanava».

Per la seva banda, fonts del consistori palamosí asseguren que «s’estan a punt de tramitar» aquests ajuts. Tanmateix, encara no tenen data prevista per atorgar els diners de la subvenció prevista a les famílies amb situacions econòmiques més vulnerables.

Dels 50.000 euros, l’Ajuntament de Palamós va preveure destinar a les despeses d’inici de curs una dotació de 30.000 euros, amb ajuts a infants i joves que poden arribar fins als 200 euros per cap. Pel que fa a les activitats extraescolars, la partida està dotada amb 20.000 euros, amb imports de 150 euros per persona que se’n beneficiï.