Els Mossos busquen uns lladres que aquesta matinada han arrencat un caixer automàtic a l'Estartit (Baix Empordà), se l'han endut amb un camió robat i l'han abandonat en un camp de pomeres. El caixer automàtic estava situat a l'exterior del supermercat Lidl, que es troba just a tocar de la carretera GI-641 a l'entrada de l'Estartit. Els lladres han arribat al lloc amb un camió grua que havien sostret en una empresa de construcció d'Ullà (Baix Empordà). Allà, emparant-se en la foscor, han arrencat el caixer automàtic, l'han arrossegat fins al camió, l'han carregat i se l'han emportat fins al camp de pomeres. Després d'obrir-lo i escampar-ne totes les peces per terra per endur-se'n els diners, ho han deixat tot enmig del camp i han fugit.

El robatori amb força ha tingut lloc en plena nit. Els lladres -de moment, no se sap quants- havien escollit l'objectiu a consciència i ho tenien tot planificat. Primer han robat un camió grua d'una empresa d'Ullà que es dedica a materials per a la construcció. Des d'allà, els lladres han entrat a Torroella de Montgrí i han enfilat la carretera que connecta el poble amb l'Estartit. El grup s'ha aturat al supermercat Lidl que hi ha a l'entrada del nucli, situat just al costat de la carretera GI-641. Hi han arribat cap a les tres de la matinada. Allà, els lladres han arrencat el caixer automàtic que hi ha a fora del supermercat i se l'han endut sencer. L'han arrossegat fins al camió grua, l'han carregat a la caixa i han fugit.

Els lladres han conduït fins a un dels camps de pomeres que hi ha a la zona i allà, aprofitant la foscor, han entrat a dins la parcel·la i han descarregat el caixer automàtic. Amagats entre els arbres, han desmuntat el terminal per peces per endur-se'n els diners (se'n desconeix la quantitat). Després, el grup ha marxat abandonant el caixer destrossat i el camió robat enmig del camp de pomeres. Els Mossos d'Esquadra, que aquest matí han recuperat el camió, han obert una investigació i treballen per localitzar els delinqüents.