L’Ajuntament de Palamós ha posant en marxa una enquesta sobre la neteja i la recollida de residus al municipi per onèixer el parer dels veíns com a referent per a poder ajustar el màxim possible les prestacions del futur contracte a les necessitats dels ciutadans de Palamós.

La posada en vigència de la nova Ordenança, prevista per a 2023, també coincidirà amb l’entrada en servei d’un nou contracte de recollida de residus i neteja viària a Palamós. Aquesta enquesta ciutadana es pot respondre fins al 20 de juny,