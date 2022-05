El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Torroella de Montgrí gairebé duplicarà la superfície actual i incorpora una base d’ambulàncies del SEM amb l’ampliació que projecta Salut. L’objectiu és dimensionar el servei a les necessitats actuals i de creixement de població. Actualment, aquesta ampliació està en fase de redacció de l’avantprojecte constructiu. El CAP a dia d’avui té 1.049 m² i es troba en una parcel·la destinada a equipaments que té 3.779 m². El projecte d’ampliació preveu que arribi als 2.250, tot i que la normativa urbanística actual impedia que se superessin els 1.889. L’edifici del CAP de Torroella de Montgrí es va inaugurar a mitjans del 2002. Des d’aquell moment, la població ha crescut un 31,45%. A més, els municipis de l’Àrea Bàsics de Salut de Torroella reben molts visitants durant l’estiu i els caps de setmana, fet que incrementa el nombre de serveis.

Durant el 2021 es van fer 143.210 visites al CAP, un 44% més de les que hi havia el 2003. Això ha fet que també hi hagi un increment de personal i en els últims anys s’ha duplicat el nombre de professionals. Durant la pandèmia s’han incorporat nous perfils com ara els gestors covid i això ha evidenciat encara més la manca d’espais que té el CAP. Per això ara s’ha començat a treballar amb una ampliació del centre a Torroella de Montgrí. Aquesta ampliació permetria passar dels 1.049 m² que té l’equipament actual als 2.250. Aquesta ampliació també preveu que hi hagi una base d’ambulàncies del SEM. Actualment, el Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària de Girona ja ha començat amb la redacció de l’avantprojecte constructiu.

Modificació del planejament

Abans d’avançar amb el projecte, però, el consistori de Torroella de Montgrí ha aprovat una modificació del planejament urbanístic en el sector que hi ha el CAP. El motiu és que la normativa actual només preveu que l’edifici pugui tenir 1.889 m² de sostre edificable, un espai insuficient pel projecte d’ampliació que té entre mans la Regió Sanitària de Girona. Ara, amb la modificació urbanística es podrà seguir treballant amb l’avantprojecte perquè els regidors ja han donat llum verda a l’ampliació del sostre.