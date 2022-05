La 60a Assemblea General de MedCruise va acabar ahir les ponències centrades en l’activitat de creuers al Mediterrani, que es feien des de dimarts a S’Agaró. Un dels punts més rellevants de la trobada ha estat el posicionament de la Costa Brava com a destí turístic de qualitat, amb passatgers de creuers que s’interessin pel territori i que hi generin riquesa. L’objectiu és que cada passatger es gasti de mitjana al voltant de 100 euros per escala.

Aquesta ha estat la primera vegada que la Costa Brava acollia aquest esdeveniment que reuneix companyies de creuers, ports i destins, entre d’altres. «Estem molt orgullosos d’haver aconseguit portar l’assemblea de MedCruise aquí», va explicar ahir Maria Cano, responsable de Creuers de Ports de la Generalitat, que també va detallar que hi tenien interès des del 2014 -quan ho van sol·licitar- i que s’ha tardat vuit anys a aconseguir-ho.

Segons va detallar Cano, un dels grans èxits de l’assemblea ha estat que «els assistents han conegut una Costa Brava que no coneixien abans; s’han quedat sorpresos de la tranquil·litat que s’hi respira». I és que un dels objectius és presentar el destí a les companyies perquè hi facin escala. Per això avui, últim dia de l’assemblea, els 183 assistents fan visites organitzades.

Durant les tres primeres jornades de la 60a Assemblea General de MedCruise, es van combinar les ponències amb activitats pel territori. «Hem volgut apropar-los a les viles medievals de l’Empordà, a una capital com és Girona i també als productes de quilòmetre zero de la nostra terra», va relatar Anna Barceló, responsable de Destinació de Creuers del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En aquesta línia, els assistents a l’assemblea han pogut veure municipis d’interior com Pals, Peratallada o Monells, combinat amb visites a les vinyes i tast de vins de proximitat.

També s’han fet rutes en bicicleta elèctrica, en un tomb global cap a la sostenibilitat. «És veritat que quan s’arriba a port, el trasllat es fa en autobús ordinari. Però mirem que les activitats que s’ofereixen al destí siguin totes sostenibles i de proximitat», va assegurar Barceló.

Sobre si s’haurà de posar límit a l’arribada de creuers a la Costa Brava, repartida entre els ports de Palamós i de Roses, les dues responsables del sector a Catalunya diuen que no. «Actualment, tenim 60 escales anuals entre els dos ports -Palamós i Roses- amb un flux de persones que no arriba als 60.000», va detallar Cano. I Barceló va afegir: «Un cop a terra, es reparteixen per diferents punts segons l’interès de cada grup de passatgers». Un fet que, asseguren, no col·lapse el territori.

En aquesta línia, Catalunya treballa per posicionar la Costa Brava com un destí de qualitat. «No volem créixer en nombre d’arribades de passatgers ni d’escales, sinó atraure passatgers amb capacitat econòmica perquè aquesta es reverteixi al territori», va afirmar Barceló. Per això, es treballa amb companyies locals que són les que ofereixen les activitats a terra per impulsar l’economia del territori.