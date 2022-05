Quatre dotacions dels Bombers estan treballant per apagar un incendi declarat en un hotel abandonat de Sant Feliu de Guíxols, situat a la pujada de Sant Elm, molt a prop de la platja. Segons fonts dels Bombers, s'està cremant la planta -1 i els efectius encara estan treballant des de l'exterior de l'edifici, ja que de moment els és impossible accedir a l'anterior. El cos assegura que hi ha molta càrrega de deixalles per cremar, de manera que s'està generant un fum que es pot veure des de diferents punts.