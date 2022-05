Incendi en un hotel abandonat a Sant Feliu de Guíxols

Quatre dotacions dels Bombers han treballat per apagar un incendi declarat en un hotel abandonat de Sant Feliu de Guíxols, molt a prop de la platja. Segons ha informat TV Costa Brava, es tracta de l'hotel Panorama, que forma part de l'herència dels germans Anlló. Fonts dels Bombers han indicat que l'incendi s'ha originat a la planta -1 de l'immoble, a partir d'un matalàs, tot i que a l'interior de l'edifici hi havia molta càrrega de deixalles per cremar, de manera que s'ha generat un fum que s'ha pogut veure des de diferents punts del municipi. Al final, els Bombers han necessitat poc més de mitja hora per apagar les flames.