El vicepresident segon de Medcruise i gerent del port de Motril a Granada, Lorenzo Vera, participa avui en una excursió titulada «Salvador Dalí i vins», en el marc de la 60a Assemblea General de MedCruise. Ho fa amb l’objectiu de valorar si el model que està utilitzant la Costa Brava per atraure turistes a la zona a través de la figura de Dalí, pot funcionar també a Granada. Allà, l’interès se centraria en l’escriptor andalús Federico García Lorca.

«Encara és molt inicial», va detallar ahir Vera a Diari de Girona. Admetent que, si la visita és un èxit i veu que pot aplicar-se a Granada, s’iniciarà el procés per mirar d’implementar-ho. «Un cop vist, ens plantejarem com es podria replicar a Granada amb Lorca i valorarem si podria funcionar».

D’entrada, el gerent del port de Mortil va destacar les similituds entre territoris. Començava fent broma que les dues províncies, Granda i Girona, comencen per «G» i detallava que són zones «geogràficament riques», on trobes platja i muntanya en pocs quilòmetres. «A Granada també es passa de quota zero a superar els 2.000 metres d’altitud en relativament poc terreny», va dir.

A més, va afegir que les ciutats icòniques de Granada i Girona també comparteixen que són totes dues capitals d’interior amb un port de creuers a la costa ubicat en un municipi més petit i menys conegut com són Palamós, Roses o Motril.

La Costa Brava promociona la figura de Dalí al destí i ho fa a través d’una ruta terrestre que passa per tres indrets icònics relacionats amb el personatge. Aquests són Figueres, amb una visita al museu Dalí; Port Lligat, amb la visita a la seva casa i, finalment, Púbol amb l’entrada al Castell Gala Dalí.

Si Dalí fos inspirador pel port de Motril, podria començar la presa de contacte entre ambdues destinacions (Costa Brava-Girona i Granada) per iniciar un model similar al que ja s’està oferint al turisme que arriba a Catalunya per reproduir-lo també al que arriba a la costa andalusa.