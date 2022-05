L’Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, ha impulsat una campanya de promoció de l’arròs per tal d’aconseguir que el 100% de la producció es quedi a la localitat. El problema és que la meitat del cereal que es cultiva als camps del municipi acaba la seva elaboració en altres zones, ja que no hi ha prou productors que finalitzin la seva elaboració. Les accions de promoció es basen en la comunicació per tal «d’augmentar la visibilitat de la marca» a través de les xarxes socials, la web, amb clips audiovisuals i amb la celebració de la Festa de l’Arròs. Els productors esperen tenir una «bona collita» gràcies, en bona part, a les pluges del mes d’abril i maig.

Si tot va segons el previst, enguany s’espera una collita d’arròs de Pals similar a la mitjana de cada any, al voltant dels sis milions de quilos. Tot i la sequera de fa uns mesos, les pluges d’abril i maig «han anat molt bé» i, malgrat que encara és aviat per donar xifres, els productors són optimistes. Actualment, però, hi ha dos productors que completen tot el procés sota la marca Arròs de Pals. Per això, des de l’Ajuntament han endegat una campanya perquè hi hagi més empreses que vulguin afegir-s’hi.