SOS Costa Brava s'oposa frontalment al nou projecte d'edificació a la zona d'Aigua Xelida. La plataforma ha presentat al·legacions contra la proposta que ha presentat la promotora que ha rebaixat de 33 a 15 el nombre d'habitatges de luxe que pretén aixecar en aquest espai natural a tocar de la cala. En aquest sentit, SOS Costa Brava argumenta que l'obra afecta més de 30.000 m² de superfície i que inclou la construcció de tres vials a banda dels xalets. L'entitat ecologista demana a l'Ajuntament que denegui el Pla de Millora Urbana que permet fer-ho i modifiqui el POUM per «preservar l'espai». També carrega contra el consistori per no haver sancionat la promotora per talar arbres sense permís el 2018.

Entre les al·legacions que exposa l'entitat ecologista hi ha que el terreny on es pretén construir compta amb pendents de més del 30%, quan el límit fixat per llei és del 20%. Que les prop de tres hectàrees afectades són boscoses i amb pins, alzines i roures. També asseguren que el projecte contempla cases amb més d'una planta del màxim fixat, que és de planta baixa i primer pis. Tot plegat afecta, diu SOS Costa Brava, al volum màxim fixat. Finalment, també denuncien que no està justificada la reducció al 70% del valor unitari del sòl per calcular la compensació a l'Ajuntament. Per tot plegat, la plataforma exigeix que es denegui el PMU i que es modifiqui el POUM, una demanda que ja va fer anteriorment i que incloïa, a banda d'Aigua Xelida, Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell.