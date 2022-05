Denuncien falta d’inversió al clavegueram de La Fosca

Un veí de Palamós denuncia que no s’hagi reparat la xarxa de clavegueram de la platja La Fosca, després que els dos últims estius s’hagin produït desbordaments durant episodis de pluges intenses. Segons Josep Maria Pons, l’Ajuntament es va comprometre a fer inversions en aquesta zona per solucionar els problemes, però està a punt de ser estiu i aquestes inversions no s’han produït. «Només es cuiden del centre i La Fosca està abandonada», denuncia. Per la seva banda, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, va assegurar que la inversió ja està prevista i començarà a executar-se entre finals d’any i principis del 2023.

El fet és que, quan la intensitat de la pluja supera els 10 litres per metre quadrat, les aigües fecals barrejades amb les pluvials són abocades al mar a través de l’arqueta que hi ha al mig de la sorra; i és que part de la xarxa de clavegueram està soterrada a la platja. El palamosí titlla aquesta situació d’«inacceptable, immoral i irracional» i alerta que el contacte amb aquesta aigua contaminada pot provocar infeccions als banyistes. Està previst executar la urbanització integral de la zona a finals d’any per separar les aigües fluvials de les residuals L’Ajuntament de Palamós té previst executar a La Fosca unes obres d’urbanització integral que permetin separar les aigües pluvials, que s’aboquen directament al medi, de les aigües residuals, que primer s’han de tractar a la depuradora de Castell. Per fer-ho, es construirien canonades noves. El pressupost total d’execució s’enfila fins als gairebé 3 milions d’euros, mentre que el termini previst per finalitzar aquests treballs és d’entre 18 i 20 mesos. Per tant, les obres no estarien enllestides fins, com a mínim, l’estiu del 2024. «Quan s’hagin executat, es veurà una millora important», va afirmar l’alcalde. Puig també va explicar que les canonades de la platja no es podran eliminar perquè «no tenim per on fer-les passar».