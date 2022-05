Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 23 i 47 anys per haver robat en tres supermercats de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí i els agents van interceptar el cotxe a Serra de Daró mentre circulaven per la GI-643. En aturar-les van identificar les dues ocupants i van descobrir que la més jove tenia una ordre de detenció judicial emesa per un jutjat d'instrucció de Cerdanyola del Vallès. Els agents van escorcollar el cotxe i al maleter van trobar-hi dues bosses de plàstic amb llaunes i embotits que havien robat en tres supermercats de Torroella. El valor de tots els productes arriba als 783 euros.

En el moment d'escorcollar la dona de 23 anys també van trobar-li una faixa i a l'interior s'hi amagava més sobres d'embotits. Davant dels fets, els Mossos van detenir-les per un delicte de furt. Les dues lladres tenen antecedents policials i aquest dimarts han passat a disposició judicial. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.