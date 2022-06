Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Bisbal d'Empordà van detenir el dia 29 de maig, a la Bisbal d'Empordà, un home i una dona de 25 i 26 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de furt en grau de temptativa. Al voltant de les 13 hores del dia 26 de maig els mossos d'esquadra d'aquesta comissaria van rebre l'avís que un home havia estat víctima d'un intent de furt, del seu rellotge de polsera d'alta gamma valorat en 10.000 euros, quan estava descarregant la compra setmanal al seu domicili a Begur.

Concretament, dues dones se li van acostar quan havia estacionat el seu vehicle com si volguessin abraçar-lo fins a agafar-li el braç i sostreure'l el rellotge que hi duia. L'home, quan es va adonar que li havien agafat el rellotge, va perseguir a una de les dones fins a aconseguir que tirés el seu botí i recuperar-lo. Les lladres van pujar a un vehicle on les esperava un home i van fugir a gran velocitat del lloc. Els mossos també van saber que el dia 28 de maig s'havia produït una altra temptativa de robatori de característiques similars a Palamós. Tot i que en aquest cas les víctimes no van presentar denúncia, es va obtenir una descripció dels autors i del vehicle molt acurada.

Gràcies a la col·laboració ciutadana i a la tasca policial efectuada, el dia 29 els mossos van localitzar el vehicle que havia estat vist en els dos casos de temptatives de furts de rellotges, el van aturar i en van detenir els seus dos ocupants, un home i una dona que coincidien plenament amb les descripcions facilitades per les víctimes. Quan la patrulla va fer les comprovacions pertinents van confirmar que a ambdós els hi constava una ordre de detenció judicial i la dona també tenia sis ordres de detencions policials de diverses localitats del territori nacional la majoria per delictes contra el patrimoni.

Els detinguts, que tenen antecedents per fets similars, van ser citats per declarar davant l'autoritat judicial competent i posteriorment van ser citats per donar compliment a les ordres nacionals que tenien pendents. Els mossos aconsellen estar alerta per evitar les distraccions provocades per estranys com ara el sistema de l'engany de l'abraçada on s'aprofita el contacte físic per sostreure el rellotge, joies, el telèfon mòbil o la cartera. Els lladres utilitzaran argúcies com ara demanar alguna informació, adreça o una signatura per aprofitar la distracció de la víctima. Es recomana no fer confiança a les persones desconegudes. Cal estar atent que ningú ens segueixi fins a casa i vulgui entrar al vestíbul de l'edifici o dins la finca amb qualsevol excusa.

Els Mossos també volen recordar a tots els ciutadans la necessitat de denunciar tots els fets delictius, ja que la informació ajudarà a combatre'ls. Les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) i el telèfon d'emergències 112, que és gratuït, donen resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.