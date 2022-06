Des de fa anys que es pot recórrer el món de manera virtual i, en moltes ocasions, des d'una perspectiva de 360 graus. Com? Gràcies a Google Street View. Aquesta aplicació del gegant tecnològic està d'aniversari -15 anys- i, aprofitant l'efemèride, ha compartit una sèrie de curiositats i dades de com els usuaris utilitzen aquesta eina.

Quines són les platges més visitades d'Espanya?

Google Street View ha classificat els espais més visitats d'Espanya en el darrer any en tres categories: punts d'interès, museus i platges. Precisament, en aquesta darrera categoria, és on apareix un indret gironí, concretament de la Costa Brava. En el rànquing de les platges més visitades virtualment, cala s'Alguer de Palamós ocupa una posició destacada: és la tercera platja espanyola amb més clics. En primera posició hi ha la platja d'en Bossa (Eivissa) i en segona, la cala Major (Mallorca).

S'Alguer: Cinc punts virtuals d'interès

No són pocs els usuaris que utilitzen la plataforma de Google per contemplar virtualment platges i cales del litoral gironí i que, possiblement, després visiten de manera presencial. Des de l'Street View, a cala s'Alguer destaquen cinc punts d'interès.

D'una banda, quatre fotografies esfèriques -de 360 graus- des d'on es pot observar la cala i les seves característiques barraques de pescadors en tota la seva esplendor.

L'altre punt d'interès d'aquest s'Alguer virtual és el que permet resseguir l'itinerari del camí de ronda, el GR-92. Tot i que amb un gran malencert. El recorregut no permet baixar a peu de platja sinó que transcorre per un sender que passa per darrere de les construccions, fet que no permet gaudir de l'estampa de postal que ofereix aquest indret de Palamós.