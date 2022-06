Palafrugell va homenatjar ahir a les 7 de la tarda les 60es Festes de Primavera amb la lectura de pregó, que va anar a càrrec de Nuri Vives i Parés, filla de Josep Vives i Núria Parés que van ser precursors en la construcció de carrosses els primers anys de les festes.

En el seu pregó, llegit al Teatre Municipal, Vives va fer un recorregut per la història d’aquestes festes tradicionals del municipi a través de la figura dels seus pares, relatant la seva història personal. «Dedicaré aquest pregó a fer un homenatge a la meva mare i al meu pare i a tota la feina desinteressada que varen fer pel poble», va dir a l’inici, i així va ser.

La pregonera va anar explicant la història mentre mostrava fotografies i posava play a diferents vídeos, que il·lustraven el pas dels anys a la seva família en sintonia amb l’evolució del Carroussel.

La palafrugellenca va fer moltes mencions a la carrossa Tutankhamon, la precursora de la rua actual i que enguany complia 50 anys. Després de passar per tota la història familiar, Vives va acabar agraint als seus pares haver impulsat la celebració d’aquesta festa a la localitat: «Gràcies mama, gràcies papa, per tot el que em vau donar i ara és ben dins meu», va concloure.

Durant el pregó també va agrair a l’Ajuntament haver-la escollit com a pregonera per aquesta 60a edició i va fer gala de la declaració, l’any 2020, del Carroussel Costa Brava de Palafrugell com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional.

Les Festes de Primavera, que van començar el passat 21 de maig, s’allarguen fins aquest pròxim dilluns dia 6 de juny amb la celebració d’un dels actes més singulars encara per venir. Diumenge a partir de les 5 de la tarda, Palafrugell recuperarà el Carroussel Costa Brava després de dos anys d’aturada per la pandèmia.