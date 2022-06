La sisena edició de l’Oncoswim, la travessia solidària de natació en aigües obertes organitzada per Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona, ha aconseguit doblar la quantitat recaptada respecte a l’edició anterior. En total, els equips participants en el repte han recollit 81.085 euros, enfront dels 40.000 que es van recaptar l’any passat. D’aquests, el 70% (56.759,50 euros) es destinaran a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupada pel Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, en estreta col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’hospital Dr. Josep Trueta. L’altre 30% (24.325,50 euros) serviran per ajudar a sostenir els serveis d’ajuda i suport als malalts de càncer i familiars que porta a terme l’Oncolliga.

Cent-cinquanta nedadors repartits en 35 equips s’han sumat enguany a aquest exigent repte esportiu, tot i que finalment les condicions meteorològiques han impedit que nedessin els 30 quilòmetres previstos. El motiu ha estat la intensa boira que ha caigut en dos moments de la travessia i que ha obligat a neutralitzar la prova. La primera vegada ha estat només sortir del port de l’Estartit, a l’alçada de les illes Medes. L’organització ha decidit que els participants pugessin de nou a les embarcacions de suport per tornar a port, ja que la intensa boira impedia la visibilitat mínima per garantir la seguretat. Un cop a port, ha calgut esperar per veure com evolucionava la situació i, finalment, a les 10 del matí ha tingut lloc la segona sortida. Aquest cop, les embarcacions han sortit totes alhora en direcció al cap de Begur, punt on els nedadors s’han llençat a l’aigua. A l’alçada del far de Sant Sebastià, la boira ha tornat i la prova s’ha neutralitzat per segona vegada, aquest cop fins a les illes Formigues.

La situació ha provocat que l’arribada dels equips s’hagi avançat considerablement respecte les previsions. Entre les dues i les tres de la tarda tots els participants han arribat a la platja de Port Bo, on han rebut una medalla finisher acreditativa de la seva participació en el repte. Enguany, com a novetat, hi ha hagut servei de fisioteràpia i concert a la plaça de Port Bo, a càrrec de Pele MacLeod.

A més, 175 persones s’han sumat a la versió més popular d’aquesta iniciativa, la Milla Solidària, nedant des de la platja de Llafranc fins a la de Port Bo (1,6 km).

Més de 170.000 euros per a la recerca del càncer

El càncer de mama triple negatiu és un subtipus de càncer de mama molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Actualment no hi ha cap tractament específic per a aquest subtipus de càncer, per això la investigació del grup TargetsLab, liderada per les doctores Teresa Puig i Gemma Viñas, té com a objectiu identificar noves dianes terapèutiques. Fins ara, l’Oncoswim havia destinat 120.000 euros a finançar aquest projecte de recerca, gràcies als donatius recollits en les edicions del 2016, 2017, 2018, 2019 i 2021 (al 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia). A aquesta suma caldrà afegir-hi els 56.759,50 d’aquesta edició.

La part dels donatius d'Oncoswim que rebrà l'Oncolliga serviran per ajudar a sostenir els serveis de suport i acompanyament que l'entitat ofereix als malalts de càncer i els seus familiars: suport psicològic, fisioteràpia a domicili, banc de perruques, estètica oncològica, préstec de material i llar-residència a prop de l'hospital, entre d'altres.