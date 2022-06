La colla Garnatxa ha guanyat, aquest any 2022, el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del Carroussel Costa Brava i el Trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, amb la carrossa titulada 'Currum Proelium'. Enguany, unes 20.000 persones ha estat seguit el Carnaval de Carnavals, en una desfilada que s'ha allargat una mica més de tres hores i que ha estat el punt culminant de les 60es Festes de Primavera de Palafrugell.

Al Carroussel Costa Brava hi han pres part enguany 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. Pel que fa als premis, seguidament a la colla Garnatxa, la classificació ha estat la següent: en segon lloc, la colla Els Incorrectes amb 'Reptilika'; en tercer lloc, la colla Tot al 17 amb 'Ens submergim al Carroussel'; en quart lloc, la colla Imaginació amb 'El carnaval de la imaginació'; en cinquè lloc, la colla EKSI amb 'PAPIROFLE.K.SI'; en sisè lloc, la colla Confetti, amb 'Fàbrica Nacional de Moneda i Confetti', en setè lloc, la colla Diversàlia amb 'Divergaga: frome the fame to chromatica!!'; i finalment, en vuitè lloc, la colla Dàlmates, amb 'Còmeme el coco neee...'.

Pel que fa a les comparses inèdites el primer premi ha estat per la colla The Queens de Palafrugell amb 'Santa Catrina'; mentre el segon premi ha estat per la colla Els Trompats, amb 'STOP plàstics al mar. Reacciona!'; en tercer lloc, la colla Asociación Latina de Palafrugell amb 'Baile La diablada' i, en quart lloc, la colla Imparables, amb 'ImparableRio'. D'altra banda, entre les dues comparses no inèdites que han desfilat, s'ha endut el primer premi la colla Els Gínjols d'en Bas (Sant Esteve d'en Bas) amb la comparsa '25 anys d'il·lusió'. A l'apartat de carrosses no inèdites, han pres part a la desfilada 5 carrosses, sent la guanyadora la colla Els amics del carnaval mar i muntanya (Santa Cristina d'Aro) amb la carrossa 'La vida és un malabar'. Pels carrers de Palafrugell també han desfilat 6 grups d'animació fora de concurs.

En l'apartat d'accèssits de carrosses inèdites, els premis han estat els següents:

Accèssit carrosses inèdites a la millor comparsa per a 'Currum Proelium' - Colla Garnatxa (Palafrugell).

Accèssit carrosses inèdites al millor vestuari per a 'Reptilika' - Colla Els Incorrectes (Palafrugell).

Accèssit carrosses inèdites a la millor originalitat i representació per a 'Reptilika' - Colla Els Incorrectes (Palafrugell).

Accèssit carrosses inèdites als millors efectes especials per a 'Currum Proelium' - Colla Garnatxa (Palafrugell).

Accèssit carrosses inèdites a lliure elecció del jurat a l'elegància i sensibilitat per a 'PAPIROFLE.K.SI' – Colla EKSI (Palafrugell).

Els accèssits a comparses inèdites al millor vestuari i maquillatge, a la millor coreografia, espectacle i posada en escena, i al millor efecte global, se'ls ha endut 'Santa Catrina' de la colla The Queens. L'accèssit a comparses inèdites de lliure elecció del jurat ha estat per 'STOP plàstics al mar. Reacciona!' de la colla Els Trompats, pel missatge reivindicatiu i ecològic. Durant l'acte de lliurament de premis, també s'ha donat a conèixer el guanyador del Concurs de Fotografia 'Paco Dalmau'. D'entre totes les fotografies penjades a Instagram relacionades amb les Festes, amb el hashtag #jofestesdeprimavera, la guanyadora ha estat una imatge de Clàudia Soto Carmona (@clauvisual), que ha rebut com a premi una càmera GoPro. El punt final de les Festes de Primavera, el posarà aquest dilluns 6 de juny el concert 'Palafrugell canta', al Teatre Municipal amb l'actuació de veus de Palafrugell com Neus Mar, Indira Ferrer, Jordi Tormo o Xiqui Ramón, entre d'altres.