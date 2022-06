La directora general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Alba Balcells Barril i el president de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro), Joan J. Puig, van signar la setmana passada un conveni de col·laboració que referma el compromís de l’Incavi amb el sector surer català a través de la promoció de l’ús del tap de suro com a element d’assegurament de la qualitat del vi i pel seu impacte positiu per a la sostenibilitat, l’economia circular i la fixació d’ocupació en l’entorn rural.

La signatura va tenir lloc durant la visita institucional que la directora general de l’Incavi a la seu de Palafrugell de l’Institut Català del Suro. Durant la jornada es va poder presenciar la pela del suro a la finca Can Villalonga de Cassà de la Selva i es va visitar l’empresa elaboradora de taps per vi escumós Francisco Oller. També hi van assistir Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro i Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica a Girona.

Amb aquest conveni l’Incavi es compromet a difondre entre les DO catalanes i el conjunt del sector la importància del coneixement de les especificacions tècniques i estàndards d’anàlisi dels taps. També a promoure l’ús de tap de suro català i a continuar apostant per la recerca i la transferència de coneixement de bones pràctiques d’embotellament, tipus de taps del mercat i els seus ajustaments a cada tipus de vi. Així com a desenvolupar controls de qualitat i anàlisis sensorials per assegurar la qualitat a través del Panel Oficial de Tast de Vins de Catalunya, eina pionera amb un mètode científic propi que avalua de forma objectiva i exhaustiva vins i els seus descriptors organolèptic

D’altra banda, des de l’ICSuro es vetllarà per la sostenibilitat, el manteniment de l’activitat social i la promoció socioeconòmica del sector surer i la seva complementarietat amb el sector vitivinícola traslladant el seu coneixement als equips tècnics i d’investigació de l’Incavi. També prestarà assessorament gratuït en matèria de normalització de tancaments per a vins tranquils i escumosos de Catalunya.

Actualment a Catalunya es fabriquen 1.120 milions de taps d’escumós i uns 300 milions de taps de vi tranquil anualment. Més del 50% es dedica a l’exportació a més d’una cinquantena de països.

Segons les entitats que han suscrit l’acord, el sector del vi a Catalunya és punter en sostenibilitat i en aplicar tècniques de gestió a la vinya i als cellers que tinguin un menor impacte mediambiental. En aquesta línia, des de l’INCAVI es considera important que les indústries auxiliars al sector també avancin en aquesta mateixa direcció. Les suredes actuen com a embornals de carboni, els residus del tap de suro natural s’utilitzen per fer suro aglomerat i el suro és un producte biodegradable amb el que es pot produir compost. Per tant, actualment, de totes les opcions de tapament existents al mercat, el tap de suro és el que té un menor impacte mediambiental.

A més, el suro és també un material fàcilment reciclable i que ajuda a reduir la petjada ambiental de l’envàs de vi, ja que és una matèria primera de proximitat i renovable, no dificulta la recuperació del vidre de l’ampolla i se li poden donar nous usos que permeten posar en valor el residu.