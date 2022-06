Un jove va resultar ferit la passada matinada en una baralla que va produir-se a l’aparcament de la platja de Palamós. El succés va fer mobilitzar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra perquè els alertants informaven d’un enfrontament entre joves i multitudinari. Fins i tot algun veí va cridar l’atenció als que s’estaven barallant però, això no hauria funcionat.

Els agents d’ambdós cossos policials de fet, en arribar a la zona es van trobar que la disputa ja s’havia desfet i només van localitzar un jove menor d’edat a la zona de l’aparcament i aquest estava ferit.

Sense col·laboració

El jove però no va voler declarar a la policia el que havia succeït ni tampoc va voler ser atès pel SEM ni ésser traslladat a cap centre sanitari. Les ferides que tenia eren lleus i bàsicament, contusions. Tampoc es van localitzar més participants en la trifulga entre joves a la zona de la platja.

Aquesta no és la primera baralla que hi ha en aquesta zona de Palamós i molts d’elles han anat acompanyades en els últims temps de «botellons». Alguna vegada hi ha hagut enfrontaments molt més durs i que han acabat fins i tot amb algun ferit greu.