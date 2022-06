Pocs minuts després de les sis de la tarda, els Bombers han rebut l'avís per una columna de fum en una zona forestal a prop de Calonge. Concretament, es tracta d'un incendi que ha afectat una casa al punt quilomètric 12 de la carretera GI-660, popularment coneguda com a carretera de la Ganga.

Segons fonts dels Bombers, s'hi han desplaçat quatre dotacions terrestres i una d'àeria. A les 18.51 ja no hi havia flames actives però, actualment, dues dotacions de Bombers encara hi treballen.

El massís de les Gavarres és una zona especialment sensible per l'elevat risc d'incendi quan s'apropa l'època estival.