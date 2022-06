Palamós donarà avui el tret de sortida a tres dies intensos on els experts debatran respecte a diferents necessitats específiques pel sector pesquer per debatre sobre la pesca sostenible i també els nous models de gestió. Ho faran, juntament amb les comunitats de pescadors en la que serà la segona edició de les jornades anomenades «Mar de Vides».

D’aquesta manera, des d’avui i fins divendres es posaran sobre la taula diferents temes per tractar les necessitats que pot tenir el sector de la pesca per fer front a la sostenibilitat, important per la millora de la diversitat biològica. Tot això per mirar de fer front al difícil repte de l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. Tanmateix, també es tractaran altres temes, com el relleu generacional dins la pesca artesanal, la protecció de l’espai marítim o la igualtat entre homes i dones a dins el sector.

Les jornades, que començaran amb una presentació de les conclusions i resultats de la primera edició, també posaran èmfasi en els diferents projectes i iniciatives portades a terme a Palamós i la relació que hi ha entre pesca i turisme. Indrets com el Museu de la Pesca o l’Espai del Peix acolliran diferents sessions d’aquesta edició.