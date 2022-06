Els armadors i les confraries de pescadors van alertar ahir aquest dimarts, amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, de les «amenaces» ambientals per als caladors, entre les quals ressalten la instal·lació de les plantes eòliques, el canvi climàtic i les deixalles marines. Precisament ahir van començar a Palamós unes jornades sobre els nous models de gestió amb els quals treballa el sector per garantir la seva sostenibilitat econòmicament i mediambiental.

El secretari general de la patronal d’armadors Cepesca, Javier Garat, i el president de la Federació Nacional de Confraries Pesqueres (FNCP), Basilio Otero, van defensar, donar una major prioritat al canvi climàtic dins la gestió dels caladors i que sigui reconeguda la seva activitat com a proveïdors d’aliments i de proteïnes animals «amb menor petjada de carboni».

Els representants de la flota espanyola han assegurat que en països com Dinamarca o Holanda els pescadors estan «acorralats» per altres activitats econòmiques i el seu impacte ambiental i que a Espanya la situació no arriba a aquest extrem, però han demanat actuacions per a conservar les seves pesqueres i que els temors no es converteixin en realitat.

Garat i Otero van coincidir que la instal·lació de plantes eòliques marines en les aigües espanyoles s’ha convertit en una de les preocupacions ambientals més visibles.

«No hi estem en contra, però l’energia eòlica es converteix en una amenaça si ocupa els espais per a la pesca; no ens hi oposem, però sí que rebutgem que ens llevi els nostres espais tradicionals», segons Garat.

Segons el parer d’Otero, els emprenedors de projectes de polígons eòlics han vingut a Espanya «de manera agressiva i sense consultar a ningú».

No obstant això, va explicar, els projectes eòlics estan paralitzats de moment, fins que s’aprovin els plans d’ordenació de l’espai marítim.

Els representants de la flota van insistir en l’impacte del canvi climàtic en les poblacions pesqueres i en el seu desplaçament entre els caladors.

Però sobretot van ressaltar la contaminació marina i la pèrdua de la biodiversitat, per activitats econòmiques que generen escombraries i que provenen «de terra», com la pressió turística descontrolada, a les quals han afegit la mineria submarina, l’explotació petrolífera o el transport marítim: «Que es desenvolupin però que no ens desplacin», van esgrimir.

D’altra banda, Otero va apuntar que els pescadors estan «injustament» assenyalats a l’hora de les anàlisis sobre l’estat dels oceans, sobre el que ha admès que igual és «culpa» de la flota per no fer entendre a la societat el seu paper com a productors d’aliments.

Jornades a Palamós

José Basilio Otero i l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, van inauguar ahir la cita que fins divendres converteix el municipi de la Costa Brava en la capital espanyola de la pesca sostenible. Otero va subratllar que els professionals de la pesca volen ser «garants» d’un model sostenible que doni viabilitat a la seva feina, al mateix temps que va destacar el projecte Mardevidas, que contribueix a aquest repte.

Amb totes les comunitats amb litoral representades a Palamós, Otero va assegurar que Mardevidas, un programa de sensibilització ecosocial i de sostenibilitat del mar en el qual col·labora la Fundació Biodiversitat, adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha suposat «un abans i un després».

La protecció i recuperació de la biodiversitat marina dels ecosistemes on pesca la flota espanyola ha connectat, segons ha detallat el president de l’FNCP, la ciència amb els professionals del mar.

El treball ha abastat des d’innovació tecnològica aplicada a xarxes o residus fins a l’exploració de noves vies de desenvolupament econòmic que van ser destacades en la inauguració per l’alcalde Lluís Puig, conscient que Palamós ha apostat des de fa uns anys per aquesta línia per donar-li un nou enfocament al sector que permeti la seva viabilitat.

Puig va subratllar que la sostenibilitat de la pesca ha de contemplar tant el vessant econòmic com el mediambiental i va explicar que, al seu municipi, exerceix ara de motor de tota l’activitat de negoci, fins i tot més enllà de la relacionada estrictament amb el mar.

L’alcalde va relatar com es va arribar a la conclusió que calia adaptar-la al moment actual per no allargar una «agonia» i va explicar que s’ha realitzat un treball per relacionar tots els sectors implicats, que inclouen restauració, comerç o turisme.

L’apartat mediambiental també s’ha cuidat, implicant igualment les activitats econòmiques que depenen del mar i que inclouen la pesca, però també les activitats nàutiques o les immersions recreatives.

«Que ningú vegi el sector pesquer com una amenaça», va dir Lluís Puig durant la inauguració d’una cita en la qual s’exposaran les experiències de prop d’una desena de confraries. Els models més sostenibles, el relleu generacional, els recursos pesquers, la igualtat de gènere, les estratègies o el desenvolupament ecosocial són alguns dels temes que es debatran en les jornades.